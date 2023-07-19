Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр обороны Алексей Резников не стали сегодня на пресс-конференции отвечать на вопрос сколько производится дронов в Украине и закупает ли их Минобороны.

Камышин отказался сказать, сколько дронов Украина изготавливает в месяц, сославшись на вопросы безопасности, а Резников переадресовал вопрос к командованию ВСУ. Заявив, что украинская армия должна дать заявку на то сколько и какие дроны ей нужны и с какими боеприпасами.

Также Резников сообщил журналистам, что Министерство обороны сейчас занимается стандартизацией женской униформы.

"Сейчас мы формируем новые стандарты женской формы для девушек военнослужащих, новые стандарты бронежилетов для девушек. Мы должны его закрепить и утвердить, а потом можно будет заказать. Сейчас такого стандарта не существует", - сказал Резников.

Напомним, в последнее время многие волонтёры заявляют о том, что Украина сильно отстает от России в производстве дронов для нужд армии, а Министерство обороны их вообще не закупает и, в целом, ситуация с дронами на войне для Украины складывается угрожающая.

Тем временем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 510-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.