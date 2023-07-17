Во вторник, 18 июля, состоится очередное заседание в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в колонке для "Лиги".

"18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – написал Резников.

Министр напомнил, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, он сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости", – заявил Резников.

Ранее Резников заявлял, что Киев не будет доверять гарантиям безопасности, если это будут просто бумаги без затрат.

Также министр обороны отмечал, что Украина собирается использовать кассетные боеприпасы только за пределами городов.

Напомним, война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.