В украинской оборонке - большие кадровые перестановки. Кабмин официально утвердил на пост главы "Укроборонпрома" Германа Сметатина. Прежнего руководителя концерна, Юрия Гусева, на днях уволили.



Герман Сметанин - "молодое дарование". Ему всего 31 год, но он уже сумел сделать блестящую карьеру. Работал главным конструктором и главным инженером на Львовском бронетанковом заводе, возглавлял Харьковский бронетанковый завод и завод имени Малышева.



"Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", — описывает нового управленца министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он также назвал основные задачи, которые ставят перед Сметаниным: нарастить производство боеприпасов и военной техники, построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру и трансформировать "Укроборонпром" (то есть продолжить реформу, которую уже начали весной этого года).



Кстати, самого Сметатина называют "креатурой Камышина". Последний, сам только недавно занявший кресло министра по стратегическим отраслям промышленности после скандального увольнения из "Укрзализныци", якобы "не нашел общего языка с Гусевым", поэтому об увольнении теперь уже экс-руководителя "Укроборонпрома" заговорили еще несколько месяцев назад. Но Камышин тесно связан с Офисом президента, и, как говорит наш источник, получил от ОП задание найти нового кандидата на оборонку,



"Гусев стал очень токсичным. Это человек, который в буквальном смысле развалил "Мрию" и в целом добил "Укроборонпром". Появились вопросы у западных партнеров, которые сейчас озабочены налаживанием эффективной системы ремонта своей техники на мощностях украинских предприятий. Поэтому в ОП решили, что Гусева пора менять. В отборе кандидата, кстати, принимал участие и сам Гусев. И поддержал Сметанина. Камышину он тоже понравился", — говорит наш источник. Поговаривают, что дополнительным "конкурентным преимуществом" Сметанина стал тот факт, что он является родственником нардепа от "Слуги народа" Игоря Васылива (женат на его сестре).



Еще до официального назначения Сметанина в СМИ начал появляться разного рода "компромат" на него. А экс-нардеп Игорь Мосейчук выложил в TikTok ролик, изобличающий "молодого коррупционера", в котором заявляет о схемах на ремонте танков, в которых якобы принимал участие Сметатин.



Впрочем, некоторые эксперты, с которыми пообщалась "Страна", называют Сметанина "Сенниченко 2.0", проводя прямые аналогии с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченком. Его назначение в свое время также вызывало массу вопросов, но, как показал дальнейший ход событий, Сенниченку отвели роль "фунта", на которого впоследствие списали миллиардные схемы с госимуществом.

С другой стороны, оценить эффективность работы оборонного комплекса Украины во время полномасштабной войны очень сложно. Предприятия оборонного сектора являются одной из приоритетных целей ударов россиян по всей территории страны. На что можно списать любые провалы. Да и объективно постоянные удары создают огромную проблему для развития производства вооружений в Украине (поэтому уже давно обсуждаются идеи разворачивать производство на территории восточноевропейских стран, например, в Чехии).

Разбирались, что происходит в "Укроборонпроме".

"Нет дрона на 1000 километров"

Слухи об отставке главы "Укроборонпрома" Юрий Гусева ходили уже давно, поэтому сам факт его увольнения особым сюрпризом не стал.

"Гусев уже насобирал рекордное количество "косяков". Несостоявшиеся запуски анонсированных им заводов по производству боеприпасов натовского образца, завода "Байрактар", дроны на 1000 километров, которых так никто и не увидел, перечислять на самом деле можно еще долго. Страна больше года в большой войне, а вопрос производства отечественного вооружения и боеприпасов так и не решен", — говорит аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.



К Гусеву были претензии за якобы "слишком медленное" производство снарядов, ПТРК "Стугна", бэтээров, в которых есть большие потребности на фронте. Но главное - нет ракет большой дальности, которыми Украина могла бы бить по территории РФ (как известно, западные партнеры категорически против, чтобы такие удары наносились их оружием).



"Гусев умудрился добить "Укроборонпром". Хотя понятно, что тут вопросы не только к нему. За оборонный госзаказ отвечают Минобороны и Минэкономики. И если он сорвался из-за Гусева, то вопрос - почему его уволили без публичного отчета о проделанной работе и вообще отпустили с миром, еще и послом могут назначить.", — говорит нам экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.



Наш источник из ОПК говорит, что с Гусевым (который считался человеком Арахамии, а самого его называли "куратором" оборонки) расстались "по-хорошему". И он якобы даже помогал отбирать новых кандидатов на свое место. И поддержал Сметанана, который в итоге и стал новым главой "Укроборонпрома".



К слову, как говорит наш источник, были еще кандидаты. В частности, на эту должность рассматривали замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергея Боева. "Его назначение лоббировали западные оборонные компании. Но он свою кандидатуру сам снял", — рассказал наш источник.



Как говорит Бондарчук, западные партнеры не слишком пристально следят за деятельностью "Укроборонпрома". "Но сейчас они озаботились вопросом обслуживания и ремонта своей техники, которая воюет на территории Украины. И эта тема для них принципиальная - не хотят, чтобы этот участок работы был провален, это в том числе вопрос репутации для них", — пояснил Бондарчук.

Родственные связи и танковая схема

Что известно о новом главе "Укроборонпрома" Германе Сметанине? До недавних пор он не был известен широкой общественности.



Поэтому назначение на оборонку в воюющей стране "молодого дарования" (Сметанину - 31 год) у многих вызвало недоумение.



На самом деле за несколько лет Сметанин сумел сделать блестящую карьеру.



Он работал главным конструктором и главным инженером на Львовском бронетанковом заводе, возглавлял Харьковский бронетанковый завод и завод имени Малышева. Последний, к слову, по факту - банкрот, но это отдельная тема.



Как говорят в профильной среде, карьера Сметанина пошла на взлет после того, как он женился на сестре нардепа от СН Игоря Васылива Марии. И скромный, хоть и подающий надежды, инженер-конструктор стал быстро продвигаться на руководящие должности.



При этом коллеги по профессии считают Сметанина очень грамотным и "на своем месте". И говорят, что уже сам факт, что в "Укроборонпром" пришел человек из оборонки - уже в плюс.



При этом Сметанин, судя по всему, был на хорошем счету и у экс-главы "Укроборонпрома" Гусева, мимо которого вряд ли могло пройти назначение Сметанина директором созданной в прошлом году "дочки" оборонного ведомства "Западноукраинского машиностроительного завода", специализирующегося на производстве военных транспортных средств. О том, что "Гусев предложил кандидатуру Сметанина как наиболее компромиссную", говорит и наш источник.



К слову, после назначения Сметанина появилось много разных версий. К примеру, о том, что за кадровыми перестановками может стоять "смена куратора" "Укроборонпрома". Ранее, напомним, им называли Давида Арахамию.



На самом деле, как говорит наш источник, "Арахамию никто не подвинул, по крайней мере пока, и он очень плотно курирует, в частности, производство дронов. Речь идет о банальной "смене вывески" — убрали "токсичного" Гусева, поставили "молодого и перспективного" Сметанина".



То есть якобы само назначение Сметанина особо ничего не меняет, и ему могут отвести роль "фунта".



Уже начал появляться и разного рода компромат на Сметанина. Так, экс-нардеп Игорь Мосийчук называет нового главу "Укроборонпрома" "молодым коррупционером" и "новым Свинарчуком" (соратник экс-президента Порошенко, которого обвиняли в причастности к оборонным схемам - Ред).



Мосийчук утверждает, что, будучи главой Харьковского бронетанкового завода, Сметанин "зарабатывал на войне".



Он так описывает схему. Якобы завод брал у Минобороны танки. Запчасти поставлялись через несколько фирм-прокладок. Но речь не о новых, а о б/у комплектующих. В схеме, по данным Мосийчука, был также представитель "Укроборонпрома", и, понятно, руководитель завода Сметанин. А крышевал всю схему якобы Арахамия. И, по словам Мосийчука, на схеме заработал миллиард. "На 30% завышали стоимость ремонта танков плюс б/у запчасти через фирмы-прокладки продавали как новые. А танки шли на фронт со старыми запчастями, и были потери из-за этого. С разукомплектованными танками (с которых снимали старые запчасти - Ред) гениальная идея — они заключили контракт с Польшей, чтобы замести следы, и отправляли их не в Харьков, а в Польшу, и они там стояли якобы в ремонте по 350 евро в час", — утверждает Мосийчук.



Он также заявил: есть информация, что в семье Сметанина за это время появилась недвижимость за границей. Но сейчас он эти данные проверяет. По словам Мосийчука, по схеме с танками "есть свидетели, которые готовы давать показания, документы, и мы обратимся к правоохранительным органам". Но тут же признал, что схема организована таким образом, что ее "сложно расследовать".

Будет ли оружие?

Главный вопрос - сумеет ли Сметанин спасти ситуацию с вооружением, то есть оперативно наладить его производство в нужных для фронта объемах (или хотя бы нарастить выпуск).

Как сказал нам Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, война России против Украины вызвала всплеск новых отечественных разработок, в том числе в таких сложных сферах как разведка, автоматизация и роботизация систем, обработка и передача данных.

"Для формирования полноценной государственной системы развития оборонных технологий нужно включить в работу Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и создать Агенство передовых технологий. Смена главы госконцерна "Укроборонпром" должна обеспечить реформирование его в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Скорее всего, одной из причин активизации работы в сфере переоборудования ВСУ стала необходимость сбалансирования вооружения иностранного и отечественного производства, поскольку новые оборонные технологии - это еще и фактор развития экономики и влияния на международной арене", — говорит Бадрак.



Сергей Бондарчук отметил, что тот факт, удастся ли "Укроборонпрому" нарастить производство вооружения, зависит не от топ-менеджмента компании. "Это вопрос к Минобороны и Минэкономики. Будет заказ, финансирование и контроль с их стороны - будет и результат. И неважно, как зовут директора "Укроборонпрома". А, судя по тому что война уже давно идет, а вопрос отечественного оружия "завис", напрашивается вывод, что пока государство только на словах заинтересовано в развитии ОПК", - подытожил Бондарчук.