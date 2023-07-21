Российские школьники с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Эту идею поддержали Минобороны и Минпросвещения.

О нововведении пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатора Артема Шейкина.

Как рассказал сенатор, совет по развитию цифровой экономики разработал предложение по поводу школ и направил его министру обороны России Сергею Шойгу. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения.

"По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", – сказал он.

В программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника". Программу будут внедрять как в образовательных организациях. так и в учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября.

"Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника", – заключил сенатор Шейкин.

На днях мы писали, что в российских школах старшеклассникам с сентября 2023 года будут объяснять, почему началась "специальная военная операция". Материал будут излагать в рамках курса истории.

Ранее "Страна" писала, что российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) стали готовить к бою: учеников 10-11-х классов учат стрелять из автомата Калашникова, обращаться с гранатами Ф-1 и РГД-5 в рамках начальной военной подготовки.