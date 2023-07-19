В российских школах старшеклассникам с сентября 2023 года будут объяснять, почему началась "специальная военная операция". Материал будут излагать в рамках курса истории.

Об этом сообщают российские СМИ.

Школьникам современную историю будут преподавать по новому учебнику, который написан бывшим министром культуры, а ныне советником президента РФ Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

Книга, на обложке которой изображены работники космической отрасли и Крымский мост, вмещает информацию с 1945 г. по начало XXI века. Последняя глава названа "Россия сегодня. Специальная военная операция". Она посвящена событиям, которые привели к конфликту в Украине и "СВО".

Также в книге поднимаются такие темы, как Минские соглашения и отношения России с Западом. Есть в учебнике параграфы, озаглавленные "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм", "Переворот в Украине 2014 г.", "Возвращение Крыма", "Новые регионы", "Украина – неонацистское государство" и "Россия – страна героев".

Как писала "Страна", российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) стали готовить к бою: учеников 10-11-х классов учат стрелять из автомата Калашникова, обращаться с гранатами Ф-1 и РГД-5 в рамках начальной военной подготовки.

Также мы рассказывали, что Минпросвещения РФ готовит учебник по "классическому украинскому языку".