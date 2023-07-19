В тероборону белгородского Шебекино начали набирать женщин, сообщают российские СМИ.

Объявление о наборе опубликовала в сети местная жительница. Журналистам она сказала, что ее задача - просто донести информацию.

В объявлении сказано, что женщины пройдут курс начальной военной подготовки, тактической медицины и научатся управлять дронами.

Ограничений по возрасту и физподготовке нет.

Если наберется достаточно желающих, обещают создать отдельный женский батальон.

Отметим, что Шебекино регулярно подвергается обстрелам, а в июне туда совершил рейд РДК.

Как сообщала "Страна", в июне две женщины в Шебекино погибли при обстреле Белгородской области РФ.

Тем временем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 510-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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