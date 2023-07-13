"Страна" публикует фото с места падения обломков "Шахеда", сбитого сегодня ночью в Шевченковском районе Киева.

Здесь обломки повредили балкон на пятом этаже 16-этажного дома. Из-за падения обломков балкон загорелся, но, к счастью, в 82-й квартире, где произошло возгорание, никто не проживает. На данный момент квартиру опечатали сотрудники национальной полиции.

Также ночью был поврежден гараж, который находится неподалеку от дома. В соседних многоэтажках осколками выбило окна.

Напомним, в Дарницком районе Киева обломок сбитого беспилотника повредил квартиру на 25-м этаже высотки. "Страна" публиковала фото и видео пострадавшего после падения обломков "Шахеда" дома в Дарницком районе. В результате инцидента ранения получил мужчина. Он порезался осколками разбитых окон. Еще осколками разбитых окон ранена женщина, у нее порезы живота. Женщину госпитализировали.

Всего во время ночной атаки было сбито двадцать дронов и две ракеты "Калибр". Одну ракету сбили в Хмельницкой области, сообщила ОВА.

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