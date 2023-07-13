"Страна" публикует фото и видео пострадавшего после падения обломков "Шахеда" 25-этажного дома в Дарницком районе Киева.

Повреждены две квартиры, одна на 25 этаже, там ранения получил мужчина. Он порезался осколками разбитых окон. Сейчас он находится в больнице, ему накладывают швы. В коридоре видны капли крови.

Вторая квартира, которая получила повреждения, находится на втором этаже соседнего дома. В ней ранения осколками разбитых окон получила женщина, у нее ранения живота. Женщину госпитализировали.

"Мы соседи парня, который пострадал на 25 этаже. Нам повезло, у нас выбиты только несколько окон, а квартира уцелела. Когда мы выбежали в коридор все было залито кровью, у парня были порезаны руки и ноги. Мы сразу спустились на первый этаж чтобы выйти на улицу. Когда приехала скорая помощь, мы увидели девушку, она тоже сильно истекала кровью. У нее был порезан живот. Врачи нам сказали, что осколки стекол пробили живот и застряли в кровати", - рассказывает жительница дома Елена.

Периметр возле пострадавших домов оцепили правоохранители и никого не пропускают. Также возле дома в асфальте осколками беспилотника выбиты небольшие воронки.

Напомним, всего во время ночной атаки было сбито двадцать дронов и две ракеты "Калибр". Одна ракета была сбита в Хмельницкой области, сообщает ОВА.

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