Под Бахмутом при атаке беспилотника пострадал гражданин США, видеожурналист агентства Франс-Пресс Дилан Коллинз.

Об этом сообщает AFP.

Как стало известно, Дилан Коллинз был ранен, когда участвовал в съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих в районе Бахмута.



По данным AFP, Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Журналист был эвакуирован в ближайший госпиталь. Сообщается, что он находится в сознании, угрозы для жизни нет.

Дилан Коллинз

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