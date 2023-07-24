Контрнаступление Украины отстает от графика, но идет по плану.



Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью CNN.



По словам министра, "ложно мнение, что каждое контрнаступление должно быть быстрым". Также он перечислил причины, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды.



"Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это война, это не компьютерная игра", – сказал министр обороны.



По словам Резникова, украинским военным пришлось расчищать вручную тропы через поля. У войск РФ "серьезные зоны безопасности с минами" и "очень тяжело прорваться".

Напомним, сегодня спикер Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень заявил, что на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 км.

Тем временем в украинском Генштабе сообщили, что войска РФ сосредоточились на пяти направлениях на востоке Украины, идут тяжелые бои.

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