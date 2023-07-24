Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Войска РФ нанесли 39 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении Россия продолжает наступать, ВСУ держат оборону.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском, Слободском направлениях обстановка без существенных изменений.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию ​​РЭБ врага.

Напомним, в Минобороны Украины рассказали, сколько территорий освободили ВСУ за время наступления.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.