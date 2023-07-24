Украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет Telegram-канал Military Media Center.

По словам чиновницы, за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили более 12 кв. км. Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

А на Бахмутском направлении за прошедшую неделю Силы обороны осовободили около 4 кв. км. Ключевые бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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