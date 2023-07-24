На Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину противника от 350 м до 1,4 км.

Об этом сообщил представитель спикер Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

По словам Шершня, идут ожесточенные бои за Старомайорское, а на Мелитопольском направлении - без изменений. Он отметил, что в связи с плотным минированием украинские группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям.

Основные усилия враг сосредоточил на предотвращении пошагового продвижения украинских войск. Также оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного.

По информации Шершня, в Донецкой области за сутки произошло 285 обстрелов позиций украинских сил. Противник 13 раз атаковал на Марьинском направлении, где украинские воины продолжают сдерживать наступление россиян в окрестностях Красногоровки и Марьинки. Также враг провел неудачные атаки вокруг Новомихайловки и нанес авиационные удары вблизи Благодатного и Макаровки.

Всего за прошедшие сутки россияне 14 раз атаковали наши позиции и совершили 504 обстрела.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1294 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили: безвозвратные - 63 оккупанта, санитарные – 110, четверо попали в плен.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.