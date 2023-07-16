Украинские военные продвинулись на расстояние более километра на Бердянском направлении.

Об этом сообщает спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.



"На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", - сказал он.

Спикер добавил, что в направлении Бердянска продолжаются интенсивные бои, а ВСУ закрепляются на рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и продолжают выполнять огневые задачи.

Также Шершень отметил, что оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки, за сутки россияне совершили 22 атаки, из которых 15 атак - в районе Марьинки.

Напомним, в Минобороны сообщили, что на восточном фронте ситуация обостряется, идут ожесточенные бои. Россияне два дня подряд активно наступают на Купянском направлении. Также сообщается, что в районе Сватового и Кременной инициатива перешла на сторону России.

Ранее "Страна" писала, как ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.