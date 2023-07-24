Замминистра обороны Анна Маляр публикует сводку с фронтов за неделю у себя в Telegram.

На востоке РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Заявлено, что результата они нигде не достигли, в том числе в своих попытках выйти к реке Оскол, что, как говорят в ВСУ, является для россиян одной из приоритетных целей.

Под Бахмутом ВСУ за неделю освободили около 4 кв.км территории, сообщает Маляр.

"На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За неделю в результате наступательных действий на юге освобожденная территория увеличена на 12,7 кв.км", - пишет замминистра обороны.

Накануне паблик DeepState сообщал о продвижении РФ в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово).

ВСУ сообщали, что продвижение к реке Оскол является недостижимой целью для россиян.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

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