У России большое преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы.



Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, говоря об одной из причин, по которым буксует контрнаступление ВСУ.



По его словам, Россия имеет большое преимущество в радиоэлектронной борьбе, прежде всего – в борьбе с дронами.



По словам спикера ВВС, армия должна стремиться к тому, чтобы не применять зенитное вооружение или истребители для обезвреженная вражеского беспилотника. Подавлять его и принудительно приземлять нужно с помощью различных средств РЭБ, которые в Украине, по его словам, начали развивать.



"К сожалению, в этом плане оккупанты далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ", – сказал Юрий Игнат.



"Вы видите, что есть и антидронные ружья, и более мощные станции, способные работать на больших расстояниях и охватывать больший радиус", – заявил Игнат.



"У России сегодня есть мощные системы, которые мешают работе наших сил обороны. У нее достаточно этих систем. Украина добилась прогресса в РЭБ, но мы поздно начали, надо было развивать раньше", - добавил спикер ВВС.

Напомним, по данным британской разведки, российские средства РЭБ остаются мощными, с приблизительным распределением не менее одной большой системы на каждые 10 км фронта. Эти системы в значительной степени направлены на поражение БПЛА.

Ранее Игнат заявлял, что украинская ПВО не может сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов.