Модернизированная российская ракета Х-32 стала не только дальнобойнее, но и точнее.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Х-32 - это версия Х-22, которую поставили на вооружение довольно-таки недавно, в 2016-м году, в России и сделали ее дальность большей. И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22. А так, в целом, в принципе это модернизированная Х-22. Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно", - рассказал Игнат.

Напомним, накануне в ГУР сообщили, что Х-32 бьет на расстояние до 1 000 км и развивает скорость 4-5,4 тыс. км/ч. Также в Главном управлении разведки заявили, что Россия пытается наладить и увеличить объем производства любого вооружения, особенно беспилотников и ракет.

Также вчера президент Украины Владимир Зеленский, говоря об ударе по Одессе в вечернем видеообращении, сказал, что в Спасо-Преображенский собор города попала российская противокорабельная ракета Х-22.

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