Украинская ПВО не может сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, если средства ПВО перебазировать подальше от городов, россиянам будет проще обнаруживать пробелы в обороне.

"Средства ПВО разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта – почти 2,5 тысячи километров", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат объяснил, что на окраинах городов размещены разные системы ПВО, а дальше – мобильные огневые группы.

"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", - заявил спикер Воздушных сил.

Ранее в Украине подсчитали, сколько дронов и ракет ПВО сбила в июне.

Также Игнат рассказывал, что россияне используют ухудшение погоды для воздушных атак по Украине.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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