Во вторник, 25 июля, в Украине идет 517-й день войны с Россией.

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25 июля

08.34 Уточненная информация по детям, раненым при вчерашнем обстреле Константиновки Донецкой области.

Пострадали четыре ребенка - девочки 5-ти, 11-ти лет и две 12-летних.

"Один ребенок среди раненых - тяжелый, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное", - сообщил начальник ОВА Павел Кириленко.

Напомним, после обстрела РСЗО "Смерч" погиб 10-летний мальчик, а также один взрослый. Под удар попала зона водоема, где купались местные жители.

08.27 Еще один "Шахид" ночью был сбит над Сумской областью, сообщают власти региона.

08.24 Украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на Времьевском выступе.

Об этом сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас ВСУ закрепляются там на достигнутых рубежах, но "противник оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы".

Российские паблики подтверждают, что вчера вечером украинские силы снова атаковали Старомайорское. По заявлениям из стана противника, атаки отражены.

О начале боев за это село сообщалось еще 16 июля. Тогда была информация, что ВСУ сумели зацепиться за окраину Старомайорского.

Старомайорское - это продолжение пути на Старомлыновку, которую считают тактической целью наступления ВСУ под Великой Новоселкой.

08.20 Три беспилотника ударили ночью по Черкасской области.

По данным ОВА, два "Шахида" попали в поля, еще один - в пустой сельскохозяйственный ангар. Обошлось без пострадавших и пожаров.

08.15 Украина продолжит атаковать Крым и Керченский мост, заявил министр обороны Алексей Резников журналистам CNN.

"Все эти цели являются официальными, потому что уменьшит их возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев", - сказал Резников.

Говоря о попытках разрушить Крымский мост, он добавил: "Это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".

Напомним, в день нового удара по Крымскому мосту Россия вышла из зерновой сделки и начала кампанию ударов по южным портам Украины. По официальной трактовке Москвы - за то, что там якобы изготавливаются безэкипажные катера, которые атаковали мост.

08.10 В Полтавской области ночью был сбит беспилотник, сообщили власти региона.

08.05 Дважды за ночь РФ обстреляли Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне выпустили полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии.

Повреждены два частных дома и три хозяйственные постройки. Повреждены авто и линия электропередач. Люди не пострадали.

08.00 Укрзализныця сообщает о том, что из-за обстрела поезда пойдут в объезд Шепетовки (Хмельницкая область).

Напомним, такое сообщение уже было на прошлой неделе, во время одного из налетов по северо-западным и центральным областям.

Сегодня ночью "Шахиды" атаковали Киевскую область и была угроза их применения в других регионах.

07.15 Предварительно, при атаке Киева РФ применила иранские боеприпасы типа "Shahed".

Об этом сообщают в КГВА.

Это уже шестая атака дронов на столицу в июле. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.

По информации на эту минуту - в столице обошлось без жертв и разрушений.

07.05 Ночью тревога в Киеве продолжалась три часа. Россияне атаковали столицу беспилотниками.