Российской армии удалось захватить три села возле Кармазиновки Луганской области: Надежду, Сергеевку и Новоегоровку.



Об этом пишет украинский военный паблик DeepState.



"По Новоегоровке информация, к сожалению, подтвердилась. На волне хаоса некоторые подразделения отошли от Надежды и Сергеевки, опасаясь окружения", – говорится в сообщении паблика.

Ранее о занятии Сергеевки сообщало министерство обороны России. Украинское командование этого пока не подтверждало.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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