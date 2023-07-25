Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 25 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло около 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – южнее Дубравы Луганской области,

Бахмутском – восточнее Ступочек и возле Дилиевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла один ракетный и 49 авиаударов, совершила более 40 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов. ПВО уничтожила вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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