В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 24 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.



2. Произошло 23 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки;

Авдеевском – в районе Первомайского;

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки;

Шахтерском – в районе Ровнополя Донецкой области.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла один ракетный и 58 авиаударов, совершила 29 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила три ударных БПЛА типа "Шахед-136".

Напомним, сегодня спикер Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень заявил, что на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 км.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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