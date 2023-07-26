В среду, 26 июля, в Украине идет 518-й день войны с Россией.

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26 июля

09.40 Одно румынское судно все же было повреждено в ходе российского обстрела порта Рени в Одесской области, сообщает МИД Румынии.

Сразу после обстрела сообщалось, что в порту было находилось шесть румынских судов, но они не пострадали.

Теперь же стало известно, что одно судно получило повреждения, но незначительные и продолжило свой рейс, передает Hotnews.

09.30 ВСУ снова заявляют об успехе в районе Старомайорского на Времьевском выступе. Об этом сообщил Генштаб. Такое же сообщение поступало от ведомства вчера.

Об интенсивных атаках в этом селе, а также соседнем Урожайном, сообщают и паблики россиян.

Также они активно пишут о крупной попытке наступления ВСУ в районе Работино на Ореховском участке. Заявляется об атаке около 30-40 единиц бронетехники этой ночью и с утра.

Пока подтверждений этой информации со стороны Украины не поступало.

09.21 Эксперты продолжают предупреждать украинцев, что грядущая зима может оказаться сложнее, чем прошлая.

Прочность энергосистемы сейчас ниже из-за разрушений от прошлых обстрелов, а потому блэкауты могут случаться чаще и длиться дольше.

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить. У нас очень много разбито оборудования, которое за год не восстанавливается - его делать год. Соответственно, это оборудование не запустится снова - его не будет в системе.

Когда будут новые удары, мы уже не сможем условно разбирать стоящий и не работающий блок и из него собирать или из двух разбитых - один целый. Нет уже физически этих запасов. топлива, приготовьтесь. Так же павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию во время отключений", - рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

08.30 Парламент в восьмой раз продлит действие военного положения и общей мобилизации. Это произойдет на днях, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Ожидается, что эти нормы продлят с 18 августа по 15 ноября.

Для этого президент должен будет подписать два указа, которые должна утвердить Рада.

08.22 Ночью "Шахиды" атаковали Первомайскую общину к югу от Харькова.

Есть попадания в промышленные объекты, вспыхнул пожар, сообщил мэр города Первомайского Николай Бакшеев.

Информации о жертвах нет.

08.13 Среди принятых вчера Госдумой РФ правок в закон о воинской обязанности, есть еще один примечательный момент. Срочники смогут переходить на контракт с минимальным сроком на год уже через месяц службы. Ранее было - через три месяца.

Контракт дает РФ право направлять этих солдат в Украину.

08.07 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из РЗО.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

07.55 США все еще не одобрили обучение украинских пилотов на самолетах F-16, пишет газета Politico. И прибыть истребители в Украину могут не раньше весны.

В частности, Вашингтон пока не выдал разрешения на передачу летных тренажеров и руководства по эксплуатации. До сих пор не подписан соответствующий акт, без чего нельзя составить план обучения.

07.31 В Днепропетровской области также ночь была тихой.

07.03 В Киеве ночь прошла без обстрелов.