Во временно оккупированной Луганской области ограничили перемещение населения. Российские военные ищут тех, кто помогает ВСУ.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

"Сократить перемещение населения к минимуму – такую задачу поставили перед собой захватнические власти прифронтовых городов, ищут тех, кто помогает Вооруженным силам Украины. Пропускной режим усилен не только в Рубежном, но и в соседних Кременной и Северодонецке", – говорится в сообщении.

Сейчас в населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулась на юге и под Бахмутом.

По данным британской разведки, Россия вероятно пытается создать буферную зону вокруг Луганской области.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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