В четверг, 8 июня, во временно захваченном РФ Луганске сообщают о ракетных ударах.

Соответствующие видео и фото публикуют местные Telegram-каналы.

В так называемой "ЛНР" заявляют о прилете в промзону.

Утверждается, что удар наносился по промзоне завода "Лугансктепловоз".

Ранее мы писали, что недавно в т.н "ЛНР" сообщили о гибели пяти человек и 19 раненых после удара по Перевальскому району Луганской области. Заявлялось о прилетах в строительный городок и птицефабрику.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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