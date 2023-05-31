В т.н "ЛНР" сообщают о гибели пяти и ранении 19 человек после удара по Перевальскому району Луганской области.

Сообщается, что это район поселка Карпаты севернее Алчевска. Там под обстрел попал строительный городок и птицефабрика.

Позже появились фото последствий удара по поселку Карпаты. Сообщается, что там разрушена котельная, повреждены здания и 13 единиц транспорта птицефабрики "Авис", также поврежден строительный городок и 69 единиц транспорта предприятия "Северная нерудная компания".

Напомним, что сегодня в Белгородской области РФ заявили об обстреле поселка Шебекино, а в Краснодарском крае об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводил итоги вчерашего дня.