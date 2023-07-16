В воскресенье, 16 июля, в оккупированном Луганске прогремели взрывы, над городом поднялся столб черного дыма.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Очевидцы в соцсетях пишут, что взрывов было несколько. Их слышали около 10:00, после взрывов над городом поднялся черный дым.

Оккупационные власти пока не комментировали случившееся.

Ранее мы писали, что в Луганске заявляли о ракетных ударах и прилете в промзону завода. Утверждалось, что удар наносился по промзоне завода "Лугансктепловоз".

Напомним, сегодня также сообщали об атаке беспилотников на оккупированный Севастополь. Оккупационные власти заявили, что это была атака девятью беспилотниками, однако два БПЛА сбили и пять подавили силами РЭБ. Также, как заявляется, были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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