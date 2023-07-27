Утром 27 июля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 49 ракетных и 37 авиаударов, совершил более 63 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещеевки.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, что ночью РФ семь раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.