Ночью РФ семь раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области
Ночью РФ семь раз обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Почти три десятка снарядов попали по Никополю, Покровской и Красногригорьевской громадам.
Повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь. Повреждены два двух этажных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.
Спасатели продолжают обследовать территорию.
Люди не пострадали.
Атаковали россияне область и беспилотником. Но защитники из ПВК "Восход" его сбили. Вероятно, это был "Шахед".
Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.
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