Ночью РФ семь раз обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Почти три десятка снарядов попали по Никополю, Покровской и Красногригорьевской громадам.

Повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь. Повреждены два двух этажных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.

Спасатели продолжают обследовать территорию.

Люди не пострадали.

Атаковали россияне область и беспилотником. Но защитники из ПВК "Восход" его сбили. Вероятно, это был "Шахед".

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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