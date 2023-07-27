В четверг, 27 июля, в Украине идет 519-й день войны с Россией.

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27 июля

11.10 За последние 9 дней после выхода из зерновой сделки РФ обстрелами повредила и частично уничтожила 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и 5 гражданских судов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Кубраков после заседания Совета Украина - НАТО.

Он подтвердил, что РФ фактически устроила морскую блокаду Украины, ограничивая судоходство также у территориальных вод Болгарии и аннексированного Крыма.

Говорит, что пути деблокады судоходства уже обсуждаются, а Запад решил усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря.

11.03 Парламентский комитет поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине до 15 ноября.

Об этом сообщил нардеп Железняк.

Вскоре вопрос рассмотрят в сессионном зале.

10.55 Некоторые украинские резервы действительно уже переброшены на юг, подтверждает командир 78-го полка спецназа с позывным Султан изданию Financial Times.

Ранее западные СМИ писали, что Украина там перешла к новому этапу более масштабного наступления.

Султан рассказал, что его подразделение специального назначения вынуждено сражаться «как обычная пехота», чтобы помочь заполнить пустоту, оставленную бригадами, понесшими тяжелые потери в начале контрнаступления.

10.33 РФ усилила свою оборону на юге модернизированными вертолетами Ка-52М, сообщает британская разведка.

По ее данным, РФ с начала вторжения потеряла около 40 оригинальных Ка-52, поэтому усиливает свою группировку новой моделью, модернизированной с учетом боевого опыта в Сирии.

Британцы отмечают, что этот ударный вертолет стал одной из самых влиятельных российских систем вооружения на этом направлении.

Он позволяет запускать новые противотанковые ракеты LMUR из-за пределов досягаемости украинской ПВО. Дальность действия ракеты составляет около 15 км.

10.27 Россия наносит уже второй подряд удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Вчера туда летели ракеты, включая, видимо, "Кинжалы", а сегодня ночью - "Шахиды".

Да и в целом обстрелы по этому аэродрому стали заметно чаще - последний крупный был в ночь на 23 июня. Сразу после удара по мосту через Чонгар в Крыму, который, по данным Генштаба Украины, был атакован ракетами Storm Shadow.

После июньской атаки на Староконстантинов украинские военные телеграм-каналы сообщили, что россияне пытались поразить украинские самолёты Су-24, с которых запускают Storm Shadow.

То есть, судя по всему, целью ударов по Староконстантинову (а также по другим военным аэродромам) является уничтожение носителей Storm Shadow.

10.15 В Полтаве с утра демонтировали памятники Ватутину и Пушкину, сообщают в мэрии.

Решение о демонтаже было принято накануне исполкомом.

Дальше планируют демонтировать памятник советскому военному Алексею Зыгину и переименовать улицу Пушкина, где был расположен памятник русскому поэту.

10.08 На фоне сообщений о новом наступлении ВСУ Зеленский приехал в Днепр и провел там Ставку.

Обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий, результативность использования ПВО и ее усиление с учетом будущих поступлений.

Особенно пристальное внимание, по его словам, уделили обеспечению войск боеприпасами.

Также обсудили проверку военкомов. "Одиннадцать областей – на особом контроле", - отметил президент.

09.45 Украинское наступление в целом идет по плану, который Киев и Запад разрабатывали зимой, заявил в интервью Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце - победа к сентябрю", - заявил Хиппи.

Таким образом он отверг опасения, что операция застопорилась, после критической немецкой оценки, которая попала в прессу.

Хиппи отметил, что Украина проявляет «должную осторожность», отказываясь направить большое количество людей и переданное оружие на плотные российские минные поля.

По его словам, ВСУ держали наготове достаточную огневую мощь, чтобы совершить прорыв в нужный момент.

«Мы все еще ждем, когда украинцы направят второй эшелон против той оси, которую они выберут», — сказал чиновник в интервью, которое было опубликовано вчера вечером, 26 июля.

09.20 И ещё одна статья в западном СМИ о начале крупного наступления Украины на юге.

Источники Bloomberg подтверждают, что спустя два месяца после начала украинских наступательных действий в Запорожской области произошла активизация.

Однако сотрудник посольства Украины на условиях анонимности предостерегает от того, чтобы называть это "решающим сражением", назвав войну против российского вторжения длинной серией операций в разных местах вдоль линии фронта.

08.55 Глава Пентагона Ллойд Остин в осторожной манере прокомментировал новое наступление ВСУ на Запорожском фронте.

"У них по-прежнему есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление", — сказал Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее, отвечая на вопрос об активизации боев на юге Украины.

По его словам, Украина "сохраняет личный состав и технику", даже когда прокладывает себе путь через минные поля и другие препятствия.

08.42 Ночью по Украине были запущены восемь "Шахидов" со стороны Азовского моря.

По данным ВСУ, все они были сбиты в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Также Воздушные силы уточняют, что "Калибров", которые нанесли удар по порту в Одесской области, было два. Сбить их не удалось.

08.30 Ночью россияне сбросили авиабомбу КАБ-250 на поселок Ковшаровка под Купянском. Есть попадание рядом с 5-этажным жилым домом (на фото).

Погибла женщина 74 лет. Также есть четверо пострадавших. Сам дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Получила повреждения и соседняя девятиэтажка.

Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание поселке Великий Бурлук под Купянском. Был пожар.

08.22 На еще одном участке фронта, где идут интенсивные бои - в Старомайорском Донецкой области - россияне провели контратаки, сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

"На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского", - сообщило командование.

Во вторник и среду Генштаб заявлял о продвижениях в районе села, которое находится на Времьевском выступе.

Российские военные паблики дают противоречивую информацию. Одни пишут, что россияне контролируют южную часть Старомайорского, остальную заняли украинцы. Другие пишут, что под ВСУ только северная часть населенного пункта.

08.14 Ночью россияне нанесли ракетный удар по одному из портов Одесской области.

"Ракеты "Калибр" были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение", - сообщило оперкомандование "Юг".

Есть попадание в одно из админзданий порта, убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.

08.11 Главное из сводки Генштаб ВСУ на утро.

Главное из нее.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 49 ракетных и 37 авиаударов, совершил более 63 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещеевки.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

08.00 Украина, возможно, начала главный удар своего контрнаступления, заявили два представителя Пентагона газете New York Times.

По их словам, сейчас задействована большая часть оставшихся резервов - тысячи военнослужащих, многие из которых обучены и оснащены на Западе.

Эти данные поступили после заявлений России о массированной атаке ВСУ на юге в направлении Работино под Ореховым.

Другие американские официальные лица предупредили, что эта украинская атака может быть "подготовительной операцией к главному удару" или "просто подкреплением для пополнения утомленных войной подразделений".

В Белом доме "с большим интересом наблюдают за возросшей активностью". "Украинские официальные лица сказали им, что новая операция, в случае успеха, продлится до трех недель", - говорится в статье со ссылкой на американских чиновников.

Оценка того, принесут ли новые атаки успех, может занять несколько дней.

Отметим, украинский Генштаб в своей утренней сводке о конкретных прорывах линии фронта в районе Работино не сообщал. Российские же паблики пишут, что там идут непрекращающиеся волны атак.

07.35 Ночью РФ семь раз обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Почти три десятка снарядов попали по Никополю, Покровской и Красногригорьевской громадам.

Повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь. Повреждены два двух этажных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.

Спасатели продолжают обследовать территорию.

Люди не пострадали.

Атаковали россияне область и беспилотником. Но защитники из ПВК "Восход" его сбили.

07.20 Ночью были новые взрывы в Хмельницкой области. Паблики пишут об атаке "Шахидов".