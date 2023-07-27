Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об усилении атак ВСУ на Запорожском направлении, о чем пишет западная пресса, в сводке не упоминается.



2. Произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Надежды Луганской области,

Бахмутском – южнее Клещеевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла удар двумя ракетами и восемью "Шахедами" по портовой инфраструктуре Одесской области, а также 27 авиаударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. ПВО уничтожила восемь "Шахедов".

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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