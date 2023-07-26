Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба.

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – южнее Новоселовского Луганской области,

Лиманском – южнее Дубравы Луганской области,

Бахмутском – севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещеевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла три ракетных и 28 авиаударов, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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