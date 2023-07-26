Украинская армия отразила атаки российской на шести направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 июля.
Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба.
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – южнее Новоселовского Луганской области,
- Лиманском – южнее Дубравы Луганской области,
- Бахмутском – севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещеевки,
- Авдеевском – в районе Авдеевки,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – в районе Старомайорского.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла три ракетных и 28 авиаударов, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.
Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.
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