В среду, 26 июля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из РЗО.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.



Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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