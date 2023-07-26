ВСУ имели успех на направлении Старомайорского на Времьевском выступе. Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Такое же сообщение поступало от ведомства вчера.

Об интенсивных атаках в этом селе, а также соседнем Урожайном, сообщают и паблики россиян.

Вместе с тем россияне предприняли безуспешные попытки вернуть утраченные позиции северо-восточнее Работиного, сказал спикер.

Также российские телеграм-каналы активно пишут о крупной попытке наступления ВСУ в районе Работино на Ореховском участке. Заявляется об атаке около 30-40 единиц бронетехники этой ночью и с утра.

Пока подтверждений этой информации со стороны Украины не поступало.

Напомним, вчера в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении. Россияне были вынуждены отойти с позиций в районе Андреевки.

Также в Воздушных силах Украины назвали одну из причин медленного наступления.

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