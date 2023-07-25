Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал подробнее о ситуации к югу от Бахмута, где ВСУ продвинулись в районе села Андреевка, о чем сегодня заявлял Генштаб.

По его словам, это часть операции по окружению Бахмута.

Российские паблики подтверждают это продвижение и говорят, что ВСУ приблизились к западным окраинам села либо же зацепились за них, но сам населенный пункт под контролем противника.

Предполагаемая цель этой атаки - перерезать сообщение Андреевки с Клещеевкой и блокировать ее с юга. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои - ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на высотах западнее Клещеевки.

Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга.

При этом пока говорить о том, что город близок к окружению, преждевременно.

Судя по карте украинских военных телеграм-каналов, южнее Бахмута глубоко вклиниться в оборону противника для обходного маневра пока не получилось, а севернее российские позиции образуют уходящий на запад выступ в районе Орехово-Василевки.

ВСУ продвинулись на юге и под Бахмутом, в Минобороны публиковали сводку с фронтов за неделю.

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