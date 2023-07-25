Немецкие военные впервые раскритиковали ВСУ за используемую тактику и применение техники, полученной от союзников.

Это утверждает BILD со ссылкой на внутренний документ бундесвера.

В нем содержится критическая оценка того, как украинские военные используют западную технику и полученные навыки в своем наступлении.

В частности, критикуется тактика ударов малыми группами, без задействования основных обученных и вооруженных Западом сил.

"Воинские части порой дробятся так мелко, что, хотя каждая воинская часть что-то делает, но общее боевое руководство не просматривается", — говорится в документе.

По мнению бундесвера, это увеличивает "риск огня по своим", а "на направлении главного удара не хватает маневренных подразделений, чтобы перейти в движение или установить огневое превосходство".

Также издание пишет, что украинские солдаты с боевым опытом хуже усваивают западную тактику "применения в бою огня и движения", чем новобранцы, но последним применять полученные навыки мешают командиры на местах.

Военный аналитик BILD Юлиан Репке считает, что ВСУ таким образом "упускают преимущество", которое дает западная военная доктрина.

Напомним, что под Бахмутом ВСУ вынудили отступить россиян в районе Андреевки.

Также ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Времьевском выступе.