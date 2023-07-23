Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о нехватке "элементарного" во многих бригадах ВСУ.

Об этом Арестович сказал в эфире у журналиста Юрия Романенко.

"У нас все думают, что в армии не хватает ATACMS и F-16. Но в армии не хватает элементарного. Автомобилей. На бригаду шесть машин - это за счастье... Можно посчитать, за сколько они перевезут шесть тысяч человек, когда надо выдвигаться в район. Пулеметов не хватает, минометов, стрелкового оружия... Ничего нет вообще в некоторых бригадах", - заявил Арестович.

Также, по его словам, большинство украинских министерств на второй год войны не перешли на режим работы военного времени.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов в ходе контрнаступления.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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