Украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на Времьевском выступе.

Об этом сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас ВСУ закрепляются там на достигнутых рубежах, но "противник оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы".

Российские паблики подтверждают, что вчера вечером украинские силы снова атаковали Старомайорское.

О начале боев за это село сообщалось еще 16 июля. Тогда была информация, что ВСУ сумели зацепиться за окраину Старомайорского.

Старомайорское - это продолжение пути на Старомлыновку, которую считают тактической целью наступления ВСУ под Великой Новоселкой.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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