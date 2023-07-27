Украинское наступление в целом идет по плану, который Киев и Запад разрабатывали зимой.

Об этом заявил в среду, 26 июля, в интервью Daily Telegraph заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце - победа к сентябрю", - заявил Хиппи.

Таким образом он отверг опасения, что операция застопорилась, после критической немецкой оценки, которая попала в прессу.

Хиппи отметил, что Украина проявляет "должную осторожность", отказываясь направить большое количество людей и переданное оружие на плотные российские минные поля.

По его словам, ВСУ держали наготове достаточную огневую мощь, чтобы совершить прорыв в нужный момент.

"Мы все еще ждем, когда украинцы направят второй эшелон против той оси, которую они выберут", - сказал чиновник.

Вскоре после этого западные СМИ начали сообщать, что Украина уже направила дополнительные силы в наступление. Хотя их источники предупреждают, что это все еще не основной удар.

Американский Институт изучения войны заявил, что украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин осторожно прокомментировал новое наступление ВСУ под Запорожьем. По его словам, Украина "сохраняет личный состав и технику", даже когда прокладывает себе путь через минные поля и другие препятствия.