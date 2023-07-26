The New York Times публикует большую статью о российском наступлении на севере Луганской области.

Ее краткое изложение:

"Россияне постоянно нападают на нас. Ищут слабое место, а затем штурмуют. В некоторые дни стреляют без остановки, — говорит командир батальона 100-й бригады территориальной обороны ВСУ Олег Матвийчук.

В последние дни россияне заявили о прорывах по линиям от Купянска до Кременной. Киев отправляет опытные подразделения для усиления позиций в этом районе. Украинские солдаты у линии фронта говорят, что успехи россиян были незначительными.

Тем не менее, британская военная разведка заявила, что "возобновление активности" на северо-востоке подчеркивает важность региона для Кремля, учитывая, что это происходит в то же время, когда Россия сталкивается со "значительным давлением" на юге.

Бои соответствуют схеме, с которой украинцы сталкивались много раз.

Перед штурмом российские военные обстреливают украинские позиции с помощью ракет и минометов, стремясь уничтожить блиндажи и контузить уцелевших украинцев. После этого в атаку идут штурмовые отряды из 10-12 человек — не профессиональных военных. За ними находятся чеченские бойцы, не дающие первым рядам отступать. А уже потом в атаку идут профессиональные военнослужащие.

По оценке украинских военных, россияне хотели бы вернуться к реке Оскол, протекающей через город Купянск, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Точно так же примерно в 60 милях к югу они ведут бои в направлении Лимана, который Украина отбила в октябре, пытаясь получить стратегический плацдарм для дальнейшего продвижения на Донбасс.

Украинские лидеры признают, что на юге в Запорожской области они продвигаются медленнее, чем хотелось бы, и каждый метр освобождённых земель оплачен украинской кровью.

Матвийчук говорит, что Кремль никогда не отказывался от своих амбиций завоевать весь Донбасс. Прорыв украинских рубежей на севере и продвижение к городу Лиману обеспечило бы Кремлю то, что он мог представить как победу.

Напротив, если украинцы смогут удержать свои позиции и, в конечном итоге, продвинуться в направлении Кременной, они могут перерезать критически важную российскую логистическую линию и попытаться обойти Бахмут с тыла, заявили украинские командиры.

Украинцы хотели бы организовать собственное наступление. Но пока с наступательными операциями придется подождать. В этом уголке Украины они в очередной раз вынуждены защищать свою землю.

В прошлую пятницу New York Times сопроводила одно из подразделений ВСУ на так называемую позицию "нулевой линии".



"Это трудно, очень сложно", — сказал 35-летний командир подразделения Александр. Его бригада сражается без перерыва с момента начала полномасштабного вторжения в прошлом году. Он входил в состав штурмовой группы, которая в январе заняла позиции всего в 800 метрах от окраины Кременной.



По его словам, россияне атаковали эту позицию 18 раз, прежде чем всего в нескольких футах от него разорвался артиллерийский снаряд.

Он был "похоронен в грязи" и помнит отчаянные усилия своих однополчан выкопать его.



Украинцы в итоге потеряли позицию, а Александр лишился части легкого. После выздоровления вернулся на передовую.



Он сказал, что только восемь из 160 солдат, которые были в роте к началу вторжения, все еще сражаются. Кто-то был убит, кто-то ранен, а кто-то просто измотан".

Ранее украинский военный паблик DeepState сообщал, что российской армии удалось захватить три села возле Кармазиновки Луганской области: Надежду, Сергеевку и Новоегоровку.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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