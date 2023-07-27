Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили село Старомайорское (Времьевский выступ на южном фронте).

Соответствующие кадры Владимир Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

Известно, что за село последние недели шли ожесточенные бои. Сегодня с утра ряд российских военных пабликов написали, что армия РФ оттуда отошла.

Взятие села открывает дорогу для продвижение ВСУ к другому селу - Старомлыновка, крупному транспортному узлу и укрепрайону РФ на данном направлении.

Накануне в украинском Генштабе сообщили об успехе ВСУ на направлении Старомайорского.

Подробнее о ситуации вокруг Старомайорского мы рассказывали в нашем итоговом материале.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.