Украинские военные освободили село Старомайорское на Времьевском выступе
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили село Старомайорское (Времьевский выступ на южном фронте).
Соответствующие кадры Владимир Зеленский разместил в своем Telegram-канале.
Известно, что за село последние недели шли ожесточенные бои. Сегодня с утра ряд российских военных пабликов написали, что армия РФ оттуда отошла.
Взятие села открывает дорогу для продвижение ВСУ к другому селу - Старомлыновка, крупному транспортному узлу и укрепрайону РФ на данном направлении.
Накануне в украинском Генштабе сообщили об успехе ВСУ на направлении Старомайорского.
Подробнее о ситуации вокруг Старомайорского мы рассказывали в нашем итоговом материале.
Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.
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