Днем в пятницу Киевский район Донецка подвергся обстрелу. В результате есть погибший и раненые, среди которых ребенок.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, при обстреле Киевского района погиб мужчина 1953 года рождения, ранены девочка 2014 года рождения и женщины 1956, 1968 и 1957 годов рождения.

По предварительной информации, обстрел велся из РСЗО. Одна из ракет попала по адресу проспект Партизанский 25. Там сложило плиты двух этажей многоэтажки. Также был прилёт во двор частного жилого дома, где и ранило девочку.

Ранее Донецк не раз подвергался обстрелам. Так, 6 июля были прилеты по Петровскому району города. Тогда тоже ранения получил ребенок.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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