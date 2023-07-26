В среду, 26 июля, одесские паблики пишут об обстреле острова Змеиный. В регионе объявлена воздушная тревога.

Остров Змеиный входит в состав Измаильского района Одесской области и расположен примерно в 35 километрах восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная.

Напомним, что в середине июля Россия уже наносила удар по острову Змеиный, где до этого записывал ролик Владимир Зеленский на 500 дней войны.

Тогда в украинской армии назвали этот удар "попыткой шантажа". Критического разрушения это не нанесло.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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