Одно румынское судно все же было повреждено в ходе российского обстрела порта "эРени в Одесской области.

Об этом сообщает МИД Румынии.

Сразу после обстрела сообщалось, что в порту находилось шесть румынских судов, но они не пострадали.

Теперь же стало известно, что одно судно получило повреждения, но незначительные и продолжило свой рейс, передает Hotnews.

Отметим, что удар по порту Рени на Дунае впервые наносился прямо у границ НАТО. Россия еще "никогда не наносила ударов по украинским объектам так близко к территории, подпадающей под обязательство военного альянса", пишет издание.

Напомним, в ночь на 24 июля Россия атаковала порт Рени в Одесской области. В порту были уничтожены три зернохранилища, взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений. Также четыре человека были госпитализированы, один украинский моряк и трое водителей-дальнобойщиков.

Ранее мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают обстреливать Одессу, чтобы изолировать выход Украины к Черному морю.

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