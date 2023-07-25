Вчерашний удар по порту Рени на Дунае впервые наносился прямо у границ НАТО (в альянс входит соседняя Румыния).

Об этом пишет New York Times.

Россия еще "никогда не наносила ударов по украинским объектам так близко к территории, подпадающей под обязательство военного альянса", пишет издание.

Это ставит под вопрос дальнейший экспорт украинского зерна.

Через дунайские порты Украина вывозит около двух миллионов тонн в месяц. Но удары по Рени "могут помешать коммерческим судам использовать порт в краткосрочной перспективе и повысить стоимость страховки".

Дельта реки Дунай до вторжения редко использовалась для экспорта украинского зерна, "но за последний год она стала незаменимой", поскольку порты работали вне рамок зерновой сделки и остались работать после ее расторжения (детальнее о значении дунайских портов мы уже рассказывали).

Поэтому мировые цены на пшеницу выросли примерно на 5,5% на утренних торгах в понедельник. Издание добавляет, что альтернативные водным поставки - через страны Восточной Европы по суше - "приводят в ярость европейских фермеров", которые страдают от низких цен на украинскую пшеницу.

Ранее мы писали, что Литва предложила Еврокомиссии использовать порты Балтики для экспорта украинского зерна.