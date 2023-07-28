Появилось видео момента прилёта в здание "МВД ДНР" в Донецке.

Ранее мы писали, что вечером в пятницу несколько районов Донецка подверглись обстрелу. Под удар попало здание "МВД ДНР", в результате ранен один человек. Также прилеты были по площади Дзержинского, на ул. Образцовую в Куйбышевском районе города и в Ворошиловском районе.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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