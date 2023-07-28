Под удар попало здание "МВД ДНР". Появилось видео последствий обстрела Донецка
Вечером в пятницу несколько районов Донецка подверглись обстрелу.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Пор их данным, под удар попало здание "МВД ДНР", в результате ранен один человек.
Также прилеты были по площади Дзержинского, на ул. Образцовую в Куйбышевском районе города и в Ворошиловском районе. В последнем упала сбитая кассетная ракета.
Ранее мы писали, что сегодня Киевский район Донецка подвергся обстрелу. В результате есть погибший и раненые, среди которых ребенок.
Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.
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