Российские войска обстреляли Торецк Донецкой области, один из снарядов упал возле местной пожарной части, ранив спасателя.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Вчера город подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, в результате чего получил осколочное ранение заместитель начальника 84 государственной пожарно-спасательной части Николай Власенко",- говорится в сообщении.

На автомобиле скорой помощи спасателя доставили в медучреждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Как писала "Страна", в Донецкой области в результате российского обстрела погибли двое детей.

Ранее войска РФ ударили авиабомбами по Нью-Йорку в Донецкой области, погибли четверо местных жителей.

Тем временем война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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