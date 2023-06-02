Город Торецк в Донецкой области сегодня ночью подвергся очередному удару - зафиксировано попадание в школу, где находился Пункт несокрушимости. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Это уже не первое попадание в эту школу - оккупанты намеренно целятся в объект, оказывающий гуманитарную помощь и поддержку гражданским людям", - заявил Кириленко.

Также было повреждено 15 многоэтажек, пять частных домов и семь админпостроек.

На днях в Торецке Донецкой области в результате обстрела РФ были повреждены девятиэтажка, библиотека, два медучреждения. Один человек получил ранения.

А 29 мая в Торецке после обстрела фугасными авиабомбами погибли два человека.

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Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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