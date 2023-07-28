Под Сватово россияне пошли в наступление в районе села Надежда, но ВСУ удержали позиции.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Напомним, украинские военные паблики писали на днях о потере Надежды. Командование это опровергало.

По данным российских военных телеграм-каналов, село сейчас находится в серой зоне.

Надежда находится в районе Кармазиновки, на Лиманском направлении, где РФ недавно продвинулась вперед в направлении реки Оскол.

Напомним, что ISW сообщал, что за последние сутки темп нового наступления ВСУ под Ореховым замедлился.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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